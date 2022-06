Für Willi Herrens (✝45) Familie ist heute ein besonders trauriger Tag! Der Entertainer starb im April 2021 völlig unerwartet in seiner Kölner Wohnung. Seitdem fehlt der einstige Lindenstraße-Star Fans, Weggefährten und natürlich seinen Liebsten. Heute ist bereits sein zweiter Geburtstag, den Willis Hinterbliebene ohne ihn begehen müssen. Seit den frühen Morgenstunden widmeten sie ihm auf Instagram emotionale Zeilen. "17.06.1975, Happy Birthday Papa! In ewiger Liebe, deine Prinzessin", schrieb etwa Tochter Alessia Herren (20). Doch neben gemeinsamer Trauer gab es seit Willis Tod auch viel Streit in der Familie...

