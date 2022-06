Julian Claßen (29) sorgt für wilde Spekulationen! Der YouTuber und seine Ehefrau Bibi Claßen (29) bestätigten im Mai, dass sie nach 13 gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen. Bibi scheint aber wieder total verliebt zu sein: Die Blondine wurde sogar noch vor der offiziellen Trennung mehrfach beim Turteln mit ihrem vermeintlichen neuen Lover Timothy Hill erwischt. Nun wurden auch um Julian neue Liebesgerüchte laut. Der Influencer wurde nämlich von einem Promiflash-Leser in Wuppertal abgelichtet – dabei war er aber nicht alleine, sondern in Begleitung einer brünetten Schönheit. Handelt es sich dabei etwa um die neue Frau an Julians Seite? Oder vielleicht doch nur um einen kleinen Flirt?

