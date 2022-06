Wie hat Gustav Masurek (33) sich über die Trennung von Karina Wagner (26) hinweggetröstet? Die beiden Reality-TV-Stars lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen und verliebten sich. Nach der Sendung wurden die zwei ein Paar. Im Mai überraschten die Influencer ihre Community dann aber mit einer traurigen Nachricht: Sie haben sich getrennt. Inzwischen ist seit dem Liebes-Aus schon ein wenig Zeit vergangen – hat sich Gustav seitdem wieder auf andere Frauen einlassen können?

In einem Q&A auf Instagram wollte ein neugieriger Follower wissen, wie viele One-Night-Stands Gustav seit der Trennung von Karina bereits hatte. "Klares nicht ein Mal. Bin da überhaupt noch nicht bereit zu", antwortete der Beau ehrlich. Scheint so, als bräuchte er erst mal seine Zeit, um das Ende der Beziehung zu verarbeiten.

Aber warum scheiterte die junge Liebe überhaupt? Karina und Gustav gingen nicht allzu sehr ins Detail, was die Trennungsgründe angeht – fremdgegangen ist der Tattoo-Liebhaber aber schon mal nicht, wie er betonte: "So was würde ich niemals machen. Wenn ich liebe, liebe ich die Eine und es gibt keine andere."

Bachelor in Paradise, RTL Karina Wagner und Gustav Masurek im "Bachelor in Paradise"-Finale

RTL "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Gustav Masurek

privat Gustav Masurek und Karina Wagner

