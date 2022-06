Amber Heard (36) gibt einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt. In den vergangenen Wochen hielt der Prozess zwischen der Aquaman-Darstellerin und ihrem Ex Johnny Depp (59) die ganze Welt in Atem. Die einstigen Eheleute machten sich vor Gericht böse Vorwürfe und warfen mit wüsten Anschuldigungen um sich. Am Ende hat der Fluch der Karibik-Star die Schlammschlacht gewonnen – Amber muss ihm Schadensersatz zahlen. Trotz aller Vorfälle gesteht die Schauspielerin jetzt aber: Sie liebt Johnny immer noch.

In der "Today Show" wurde die 36-Jährige mit einem Statement konfrontiert, das sie zu Beginn des Prozesses abgegeben hatte. Darin hatte Amber betont, noch immer Gefühle für ihren Ex-Mann zu haben. "Stimmt das noch immer?", wollte die Moderatorin in der Sendung wissen – und bekamt prompt ein "Ja" von der Blondine zu hören. Auf Savannah Guthries (50) ungläubige Nachfrage "Nach allem, was passiert ist?", stellte Amber klar: "Absolut richtig – ich liebe ihn. Ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt." Sie hege auch keine negativen Gefühle gegenüber Johnny.

Die Texanerin habe immer versucht, ihre Beziehung zu retten. "Ich habe mein Bestes gegeben", hielt sie fest. Auch wenn viele Menschen nicht verstehen können, warum sie noch immer an Johnny hängt, wolle sie offen zu der Liebe stehen. "Jeder, der schon mal wirklich jemanden geliebt hat, wird es verstehen", meinte sie.

Getty Images Amber Heard im Juni 2022

Getty Images Amber Heard im April 2022

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard bei der Vorführung von "The Danish Girl" 2015

