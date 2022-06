Was für eine Geburtstagsüberraschung! Heute feiert Paul McCartney (80) zum 80. Mal seinen Ehrentag – ein großes Ereignis im Leben der Beatles-Legende. Doch trotz des fortgeschrittenen Alters ist bei dem Musiker an Rente noch nicht zu denken: Der Brite gibt aktuell viele Konzerte und wird am kommenden Wochenende als Höhepunkt des Glastonbury-Festivals eine riesige Show abliefern. Doch auf dem letzten Konzert vor seinem Geburtstag hatte Paul unerwarteten Besuch...

Bevor er den Beatles-Song "Birthday" anstimmen wollte, fragte der Musiker in die Menge, ob jemand Geburtstag habe – und erhielt eine überraschende Antwort: Jon Bon Jovi (60) kam nämlich hinter ihm auf die Bühne. "Ich weiß, dass jemand Geburtstag hat. Willkommen in New Jersey, ich habe 50.000 Leute, die dir Happy Birthday singen wollen", begrüßte der Bon Jovi-Frontmann den erstaunten Paul in seiner Heimatstadt und überreichte ihm Luftballons. Anschließend sang die versammelte Menge für den Künstler, wobei Jon den Leadgesang übernahm.

Doch der Rocker war nicht der einzige Gast auf dem Konzert. Nach dem Geburtstagsständchen erschien der ebenfalls aus New Jersey stammende Bruce Springsteen (72) und spielte einige Songs mit dem Jubilar. "Auf 80 weitere Jahre glorreicher Tage", rief er am Ende des Duetts.

