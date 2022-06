Ihr Baby lässt sich ganz schön Zeit. Tammy Hembrow (28) erwartet mit ihrem Verlobten Matt Poole ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die beiden anderen Kinder der Fitness-Influencerin Wolf und Saskia stammen aus einer vorherigen Beziehung. Mit einer Schwangerschaft hat Tammy somit bereits Erfahrung, aber ihr Töchterchen ist wohl anders. Trotz überfälligen Entbindungstermins will sie noch nicht aus Mamas Bauch schlüpfen – in Tammys Augen ist ihr Baby also ganz schön dickköpfig.

Zuletzt postete Tammy ein Bild auf Instagram, auf dem sie ihren hochschwangeren Bauch in Szene setzt. Ihr weißes Hemd ist bis oben hin aufgeknöpft und bietet freie Sicht auf ihre große Babykugel. Das Bild kommentierte die 28-Jährige mit den Worten: "Es scheint, als wäre unser kleines Mädchen so stur wie ihr Vater." Ihre Fans scheinen darüber äußerst belustigt zu sein. "Schon jetzt ein richtiger Zwilling", witzelte ein Follower und bezog sich dabei auf das voraussichtliche Sternzeichen der Tochter, sollte diese demnächst zur Welt kommen.

Über die Engstirnigkeit ihres Vaters Matt ist nicht viel bekannt. Zuletzt machten allerdings Trennungsgerüchte die Runde. Grund hierfür: Den Fans der Beauty fiel auf, dass der ehemalige Rugby-Union-Spieler selten in den Videos seiner Freundin zu sehen ist. "Du hast weder Ahnung davon, was ich und Tammy gerade durchmachen, noch was in unserer Beziehung abläuft", antwortete Matt auf einen der Kommentare.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihrer Familie

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow und Matt Poole im März 2022

Instagram / matt_poole1 Matt Poole im Urlaub 2022

