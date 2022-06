Grund zur Freude bei Herzogin Camilla (74). Vor wenigen Monaten machte die Queen (96) eine bedeutungsvolle Ankündigung. Die britische Monarchin verkündete, dass die Gemahlin ihres Sohnes Prinz Charles (73) nach seiner Krönung einen neuen Titel bekommt. So soll die Herzogin nach seiner Ernennung zum König zur "Queen Consort" ernannt werden. Nun wurde Camilla eine weitere Ehre zuteil: Sie durfte gemeinsam mit der Queen für ein Bild posieren.

Auf Instagram veröffentlichte die royale Familie eine Reihe von Schnappschüssen, die anlässlich des Garter Days entstanden waren. Eines der Fotos hat dabei jedoch einen Seltenheitswert. Die Queen posierte gemeinsam mit ihrem Sohn Charles und dessen Frau Camilla für die Kamera. Doch nicht nur das gemeinsame Bild mit ihrer Schwiegermutter war an dem Tag eine besondere Ehre für die 74-Jährige. Die Herzogin wurde zudem zur "Royal Lady of the Order of Garter" ernannt.

Gegenüber People verriet ein Insider aus dem Palast, dass Camilla sich aufgrund der Ereignisse geehrt gefühlt habe. Sie sei demnach "sehr erfreut" über das gemeinsame Porträt mit der Queen sowie ihrer Ernennung zur royalen Dame gewesen. Mit dem Foto scheinen die britischen Royals die Zukunft der Monarchie aufzeigen zu wollen. Auffällig ist dabei, dass die Queen offenbar noch immer auf ihren Gehstock angewiesen ist. Wie genau es um die Gesundheit der 96-Jährigen steht, ist jedoch unklar.

Getty Images Herzogin Camilla im März 2022 in London

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Camilla bei einem Event in London, Oktober 2015

Getty Images Die britischen Royals bei Trooping the Colour im Juni 2022

