Sie ist im Netz wie vom Erdboden verschwunden! Vor wenigen Tagen hatte Britney Spears (40) wohl einen ihrer schönsten Tage im Leben: Sie gab ihrem langjährigen Freund Sam Asghari (28) während einer romantischen Zeremonie das Jawort. Doch nun überrascht die Sängerin ihre Fans mit einem ungewöhnlichen Schritt – sie hat ihren Social-Media-Account deaktiviert. Ihre Fans sind daraufhin besorgt und fragen sich: Ist bei Britney alles in Ordnung?

Auf Twitter sind Brits Supporter in großer Sorge um ihren Star. "Oh meine Güte, was passiert hier? Britneys Instagram-Account wurde deaktiviert", "Bin ich die Einzige, die Britney Spears' Account nicht mehr finden kann?" oder "Was ist mit Britneys Instagram-Account passiert?", fragen sich unter anderem drei User etwas panisch. Ein anderer Twitter-Nutzer wirft ein, dass vielleicht die Social-Media-Plattform selbst Brits Profil verbannt haben könnte.

Zuletzt leistete sich die 40-Jährige nämlich wieder mal eine öffentliche Schlammschlacht mit ihrer Familie. Dieses Mal traf es ihren Bruder Bryan Spears. Dieser hatte zuvor behauptet, dass er nicht zu Brits Hochzeit kommen konnte, weil er auf dem Grundschulabschluss seiner Tochter war. Doch die Sängerin stellte schnell klar, dass er wohl nie eingeladen war.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Juni 2022

Getty Images Bryan und Britney Spears, 2003

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

