Georgina Fleur (32) setzt offensichtlich auf die Hilfe von Hausmitteln. Vergangenen Sommer brachte die Influencerin ihr erstes Kind auf die Welt. Seither lässt sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Alltag als Neu-Mama teilhaben und gewährt intime Einblicke. So auch jetzt: Georgina teilte nun einen Schnappschuss, der sie mit Kohlblättern im BH zeigt – doch was will der TV-Star damit sagen?

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 32-Jährige nun ein Foto, das sie mit Kohl auf ihren Brüsten zeigt. Aber warum tut die Mutter einer Tochter das? Der Reality-TV-Star hat offenbar mit einer durch das Stillen verursachten Brustentzündung zu kämpfen. Denn gegen diese soll das Gemüse wahre Wunder wirken. Gewaschen und getrocknet sollen die Kohlblätter auf die Brust gelegt werden, um die Entzündung zu lindern.

Mit diesem Problem ist Georgina jedoch nicht allein. Bereits viele andere prominente Mütter hatten während des Stillens mit einer Entzündung zu kämpfen: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Lovelyn Enebechi (25) musste aufgrund ihrer Brustentzündung im April sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit Kohl im BH

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Juni 2022

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi mit Kinderwagen, April 2022

