Lisa Marie Straube sorgte zuletzt wieder für eine Menge Aufregung! Nachdem sie offenbar mit dem Fußball-Star Mats Hummels (33) angebandelt hat, angelte die Influencerin sich zuletzt Gerüchten zufolge einen noch größeren Star: Drake (35)! Die Beauty hatte auf Social Media augenscheinlich aus dem Zuhause des Sängers gepostet. Am Freitag kam dann aber raus, dass die Tischtennisspielerin lediglich in seinem neuen Musikvideo mitgespielt hat. Aber wie hat Lisa Marie diesen Megajob bloß an Land gezogen?

Gegenüber Bild enthüllte die 21-Jährige: Sie hat sich schlicht auf einen Platz in dem Clip beworben! "Es wurde nach geeigneten Gesichtern gesucht. Am Ende war ich dabei", erklärte Lisa Marie. Wie war die Arbeit mit Drake denn so für sie? Der US-Amerikaner sei "ein sehr lieber und am Boden gebliebener" Mensch. "Er war zu allen am Set zu jederzeit superfreundlich und sehr respektvoll. Er war immer gut gelaunt, sehr professionell und zielstrebig – wir haben bis spät in die Nacht gedreht, bis alles perfekt war", schwärmte das Kurvenwunder.

Obwohl sie sich nicht dazu äußern wollte, ob sie und Drake sich bei den Dreharbeiten vielleicht doch nähergekommen sind, berichtete Lisa: Der Weltstar hat offenbar ein bisschen mit ihr geflirtet, als sie am Set Braut und Bräutigam gespielt haben! "Genau in dem Moment, in dem Drake mir den Ring anstecken wollte, rief der Regisseur 'Cut'. Drake lächelte und meinte: 'Schade, ich dachte, wir heiraten schon heute'", erinnert sich die Brünette.

Getty Images Drake, Rapper

Instagram / Ce5XJ2ZKU1v Lisa Marie Straube im Juni 2022

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im Mai 2022

