Freudige Nachrichten von Perrie Edwards (28) und Alex Oxlade-Chamberlain (28). Seit über vier Jahren sind die ehemalige Little Mix-Sängerin und der Profifußball bereits liiert. Vergangenes Jahr krönte die Geburt ihres Sohnes Axel das Liebesglück der beiden. Nun nehmen die Sängerin und der Sportler den nächsten Schritt ihrer Beziehung in Angriff: Perrie und Alex haben sich verlobt – und zwar ganz romantisch am Strand!

Die tollen Neuigkeiten gab die 28-Jährige nun auf Instagram bekannt. "Gestern Abend ist die Liebe meines Lebens vor mir auf die Knie gegangen und ich habe... Ja gesagt", verkündete die Musikerin überglücklich. Auch ein paar Schnappschüsse ihrer Verlobung teilte sie mit ihren Fans: Umgeben vom Meer stellte Alex seiner Partnerin die Frage aller Fragen bei Sonnenuntergang am Strand.

Auf den Antrag hat Perrie bereits seit Längerem spekuliert. Im November 2021 verriet ein Bekannter des Paares gegenüber New!: "Perrie hofft definitiv auf einen Ring unter dem Weihnachtsbaum. Es wäre das perfekte Ende eines glücklichen Jahres." Nun war es mit wenigen Monaten Verspätung endlich so weit.

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit ihrem Sohn Axel

Getty Images Alex Oxlade-Chamberlain, Fußballer

Getty Images Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards, Juni 2019

