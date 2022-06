Das Verhältnis von Jennifer Lopez (52) und ihrer Mutter war schwierig. Heute sind die beiden eigentlich ein Herz und eine Seele: Die Sängerin holte Guadalupe schon während eines Konzerts auf die Bühne oder überraschte sie mit einer Party zu ihrem 75. Geburtstag. Unter dem Post dazu hat sie ihrer Mama eine Liebeserklärung gemacht und ihr wiederum für ihre endlose Liebe und Unterstützung gedankt. Doch die beiden verstanden sich offenbar nicht immer gut: Jennifer erzählte jetzt, früher von ihrer Mutter geschlagen worden zu sein.

In "Halftime", der Netflix-Doku der Musikerin, berichtet sie von der angespannten Beziehung zu ihrer Mutter. Früher seien die beiden regelmäßig aneinandergeraten – und dabei sei auch vor Handgreiflichkeiten nicht zurückgeschreckt worden. "Sie tat, was sie tun musste, um zu überleben, und das machte sie stark, aber es machte sie auch hart. Sie hat dir die Scheiße aus dem Leib geprügelt", gab J.Lo einen Einblick in die Erziehungsmethoden. Ihre Mutter sei "kompliziert", doch mittlerweile seien sie sich nähergekommen.

Auch die 76-Jährige selbst kam in der Doku zu Wort. "Ich war bei Weitem nicht die perfekte Mutter. Aber eines kann ich immer sagen: Alles, was ich getan habe, habe ich in ihrem besten Interesse getan", rechtfertigte sie sich. Guadalupe habe immer die höchsten Erwartungen an ihre Tochter gehabt und ihr stets nur zeigen wollen, dass sie es noch besser machen könne.

Getty Images Jennifer Lopez bei den iHeartRadio Music Awards 2022

Getty Images Jennifer Lopez und ihre Mutter, Mai 2021

Getty Images Jennifer Lopez bei der Premiere ihrer Doku, Juni 2022

