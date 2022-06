Sara Kulka (31) richtete ehrliche Worte an ihre Fans! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin teilt viele Einblicke ihres Lebens auf Social Media. Dabei geht es auf dem Profil der Influencerin jedoch nicht um neues Make-up oder fröhliche Selfies – im Gegenteil: Die zweifache Mama macht kein Geheimnis daraus, dass sie mit schlechten Phasen und Depressionen zu kämpfen hat. Auch zum Thema Körpergefühl meldete sich Sara nun im Netz!

Via Instagram teilte Sara am Freitag ein Statement, indem sie das verfälschte Realitätsbild auf der Plattform kritisierte. "Ich sage es euch immer wieder, alles ist eine Sicht der Perspektive. Ob das perfekte Familienleben, das vermeintlich perfekte Aussehen, immer gute Laune, immer Glück. Das ist nicht die Realität – bei niemanden", erklärte sie ihrer Community. Dazu postete sie zwei Bikinibilder von sich, mit denen sie offenbar verdeutlichen wollte, dass sich die Figur von Menschen je nach ihrer Haltung oder Winkel des Fotos unterscheiden kann.

Saras Follower sind total begeistert von ihren Schnappschüssen und ließen so manche Herzemojis unter ihrem Beitrag da. "Superschöne Bilder. Egal in welcher Pose" oder "Liebe dich für diese ehrlichen Posts" hieß es unter anderem in der Kommentarspalte.

Instagram / sarakulka_ Influencerin Sara Kulka

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Juni 2022

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im September 2021

