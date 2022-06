Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) können endlich offen zu ihrer Beziehung stehen! Die The Kardashians-Darstellerin und der Comedian haben einige Höhen und Tiefen hinter sich. Nachdem sich die Unternehmerin von Kanye West (45) getrennt hatte, schoss der Rapper immer wieder gegen die beiden. Davon lassen sich die Turteltauben nun jedoch nicht mehr die Laune verderben – im Gegenteil: In ihrem gemeinsamen Traumurlaub zeigen Kim und Pete ganz offen, wie viel Spaß sie zusammen haben!

Am Freitag gab Kim ihrer Community erneut einige niedliche Einblicke in ihren gemeinsamen Liebesurlaub mit Pete. Neben süßen Pärchen-Pics im türkisfarbenen Meer teilte sie auch einige Clips, die die beiden Turteltauben beim Rumalbern zeigen. Dabei hatten die zwei sichtlich Spaß, während sich der Komiker offenbar über die Bilder lustig machte, die er von seiner Liebsten knipsen sollte. Sein Talent als Hobbyfotograf hat der Komiker offenbar jedoch unter Beweis stellen können: "Er ist der beste Fotograf. Wir haben die süßesten Bilder gemacht und hatten so viel Spaß", freute sich Kim in ihrer Instagram-Story.

Die Fangemeinde der Reality-TV-Bekanntheit teilte ihre Begeisterung über ihr Liebesglück: "Ihr seid wie Barbie und Ken" oder: "Du siehst glücklicher denn je aus, Kim", hieß es unter anderem neben zahlreichen roten Herz-Emojis unter dem Post der Beauty.

Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian in Washington 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de