Auf ihn wartete eine besondere Überraschung! Gwen Stefani (52) und Blake Shelton (46) sind seit Jahren das Traumpaar schlechthin im Musikbusiness. Erst im Sommer 2021 krönten die beiden ihr Liebesglück mit einer pompösen Hochzeit. Dass das Paar aber immer noch auf Wolke sieben schwebt, machte es nun einmal mehr deutlich: Zu Blakes Geburtstag schmiss Gwen eine Überraschungsparty in seinem Tourbus!

Via Instagram ließ die 52-Jährige ihre Fans an dieser besonderen Überraschung teilhaben. Kurz vor seinem Konzert wurde Blake nämlich mit etlichen Luftballons, Cookies und Freunden überrascht, die mit ihm vor seinem Gig schon mal ein wenig feierten. Aber auch nach seinem Auftritt ging es im Bus weiter – mit Snacks und einer Menge Alkohol wurde der 46. Geburtstag des Countrysängers wohl bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Über die kleine Feier hinaus widmete Gwen ihrem Gatten aber auch ein paar liebevolle Worte zu seinem Ehrentag. "Ich will niemanden außer dir lieben! Alles Gute zum Geburtstag", kommentierte die "Hollaback Girl"-Interpretin zu einem verliebten Video des Ehepaares.

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani im Juni 2022

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani bei den 48. AFI Life Achievement Awards

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei den 62. Grammy Awards im Januar 2020

