Daniela Katzenberger (35) bringt ihre Fans mal wieder zum Schmunzeln! Die Kultblondine ist neben ihrem Barbie-Image auch für ihren Humor auf Social Media bekannt: So ist die Frau von Lucas Cordalis (54) definitiv nicht auf den Mund gefallen und haut gerne mal einen derben Spruch raus – oft auch auf ihre eigenen Kosten. Jetzt begeisterte die Katze ihre Follower erneut mit einem lustigen Post, der gleichzeitig ein super Tipp ist...

Auch auf Mallorca ist es aktuell sehr heiß, deshalb schnappte Dani sich am Sonntag ihre Familie und fuhr an den Strand. Dort stand das Reality-TV-Sternchen jedoch vor einem Problem: Sie ist "Team Bauchschläfer", was mit großen Brüsten auf dem Sand aber sehr unbequem sein kann. Zum Glück wusste Gatte Lucas Rat: Der Schlagersänger grub einfach zwei Löcher für Danielas Boobies in den Sand! Sie dokumentierte die Aktion auf Instagram hinterher mit ein paar witzigen Aufnahmen.

Ihre 2,1 Millionen Abonnenten amüsierten sich köstlich über den Anblick. "Ich brech ab, das ist so lustig! Liebe euren Humor", freute sich ein Follower. Auch der einstige Dschungelkönig Prince Damien (31) und YouTube-Star Marvyn Macnificent (29) mussten in den Kommentaren lachen.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf Mallorca

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de