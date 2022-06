Diesen Anblick gewährt Justin Timberlake (41) seinen Fans nicht oft! Anders als in Deutschland wird der Vatertag in den USA und vielen anderen Ländern am dritten Sonntag im Juni gefeiert. Dieser Anlass bewog auch den "Cry Me A River"-Interpreten zu einem besonderen Post: Denn seine Kids zeigt der Musiker nur selten. Auf diesem Schnappschuss ist sogar zu erkennen, wie musikalisch Justins Nachwuchs ist.

Das Foto, das viele Fanherzen höherschlagen ließ, teilte der 41-Jährige jetzt auf Instagram. Darauf sind seine zwei Söhne Silas (7) und Phineas am Klavier zu sehen. Beherzt hauen die beiden gemeinsam in die Tasten. "Meine zwei liebsten Melodien, schönen Vatertag allen Papas da draußen", schrieb Justin unter das Bild. Seine Frau Jessica Biel (40) fehlt auf dem Pic zwar, wurde aber mit einer Verlinkung bedacht.

Justins Fans freuten sich überschwänglich über den seltenen Einblick in den Papa-Alltag ihres Idols. "Die zwei haben auf jeden Fall Glück, dich als ihren Vater zu haben", schrieb eine begeisterte Userin. Viele andere pflichteten ihr bei und kommentierten den Beitrag mit Herz-Emojis.

Instagram / justintimberlake Justin Timberlakes Söhne Silas und Phineas im Juni 2022

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel, Schauspieler

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake mit ihren Kindern

