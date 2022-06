Es war ein großer Schock für Khloé Kardashian (37)! Im Dezember 2021 hat ihr damaliger Freund Tristan Thompson (31) ein Kind mit seiner Affäre Maralee Nichols auf die Welt gebracht. Zum Zeitpunkt der Zeugung war der Profibasketballer jedoch noch mit der Reality-TV-Bekanntheit zusammen. Dass er die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin damals überhaupt betrogen hatte, kam erst raus, als ihn seine Affäre auf Unterhalt verklagte. Wie Khloé von Tristans Vaterschaftsskandal erfuhr, konnten Kardashians-Fans nun im TV sehen!

In der aktuellen Folge von The Kardashians ist der Moment zu sehen, in dem Kim Kardashian (41) ihrer Schwester Khloé von dem neugeborenen Kind von Tristan erzählte – denn der Skims-Gründerin wurden Gerichtsdokumente zugespielt, in denen der Sportler die Affäre bestätigte. "Was? Was zum Teufel ist das?", fragte sich die 37-Jährige daraufhin und bestätigte damit, dass sie nichts von der Untreue ihres Partners gewusst hätte. "Lass mich ihn verdammt noch mal anrufen. Ich kann das verdammt noch mal nicht fassen", erklärte Khloé aufgelöst und brach vor laufenden Kameras in Tränen aus.

Auch der Rest der beliebten Großfamilie zeigte sich total schockiert von Tristans Vaterschaftsskandal – immerhin war es nicht das erste Mal, dass der 31-Jährige Khloé gegenüber untreu war. "Ist Tristan der schlimmste Mensch auf dem Planeten?", fragte sie Kylie Jenner (24), nachdem sie von den Neuigkeiten erfuhr. Und auch ihre Schwester Kourtney Kardashian (43) war sich sicher: "Es ist ein nicht enden wollender Verrat."

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

MEGA Khloé Kardashian und Tristan Thompson im Januar 2019

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Mai 2022

