Ist die Beziehung von Prinz William (39) und seinem kleinen Bruder Harry (37) so schlecht? In den vergangenen Jahren litt das Verhältnis zwischen den Geschwistern sehr: Als Harry gemeinsam mit seiner Frau Meghan (40) die royalen Pflichten niederlegte und in die USA zog, soll William ihm das sehr übel genommen haben. Vor allem nach dem 70. Thronjubiläum der Queen (96) Anfang Juni hofften die Fans, dass sich die Brüder wieder annähern! Freunde von William behaupteten jetzt aber: Zwischen den beiden fließt immer noch böses Blut!

Gegenüber der DailyMail sprachen Freunde des Herzogs von Cambridge offen über die Beziehung der Brüder – und die soll weiterhin ziemlich zerrüttet sein! Obwohl William die schlechte Beziehung zu Harry sehr bedauern soll, sei zu viel passiert: "Er schwankt zwischen der Trauer um das, was er verloren hat, und der Wut darüber, was sein Bruder getan hat", behauptete der Insider. Es gebe also wenig Chancen, ihre Bindung nach dem anhaltenden Konflikt reparieren zu können.

Obwohl die Freunde sagen, dass William nicht in der Lage sein würde, seinem Bruder zu verzeihen, empfinde er noch sehr viel Liebe für Harry: "Er liebt Harry wirklich und hat das Gefühl, neben seiner Frau den einzigen Menschen verloren zu haben, der ihr seltsames Leben verstanden hat. Aber er glaubt, dass es Dinge gibt, die man einfach nicht tun sollte. Und Harry hat diese Grenze zu 100 Prozent überschritten."

Getty Images Prinz Harry im April 2022

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, 2021

Getty Images Prinz William beim Lighting Of The Principal Beacon im Juni 2022

