Erwarten Perrie Edwards (28) und Alex Oxlade-Chamberlain (28) etwa wieder Nachwuchs? Das Little Mix-Bandmitglied und der Kicker waren rund fünf Jahre ein Paar, bevor sie im August 2021 ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen durften – einen Sohn namens Axel. Am Samstag gaben die Turteltauben im Netz nun ihre Verlobung bekannt. Doch ein Detail ihres Postings sorgt dabei für viele Spekulationen. Ist Perrie etwa wieder schwanger?

Auf Instagram ließ das Paar seine Fans an diesem besonderen Moment teilhaben. Die beiden teilten eine ganze Reihe von Schnappschüssen auf ihren Accounts, doch ein Bild sorgt dabei für besonders viel Aufmerksamkeit. Auf dem Foto hält Alex den Bauch der 28-Jährigen fest – für viele Follower ein eindeutiger Hinweis auf Baby Nummer zwei! "Ist Perrie wieder schwanger? Herzlichen Glückwunsch an euch beide" und: "Perrie ist definitiv schwanger... Wartet nur ab", mutmaßten nur zwei von vielen Usern in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Immer wieder lässt das Paar im Netz durchblicken, wie glücklich es miteinander ist. So ließ es sich Perrie natürlich nicht nehmen, auch am Vatertag ein paar rührende Worte an ihren Verlobten zu richten. "Alles Gute zum ersten Vatertag an den besten Papa, den Axel sich wünschen kann", schwärmte die Musikerin.

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit ihrem Sohn Axel

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit ihrem Freund Alex

Instagram / perrieedwards Sängerin Perrie Edwards mit ihrem Sohn Axel

