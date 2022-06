Citamaass (34) hat wunderbare Neuigkeiten für ihre Fans. Der Influencerin folgen im Netz mehr als 350.000 Menschen – und obwohl sie eigentlich mit freudigem Content für gute Laune sorgt, musste die Bloggerin vergangenes Jahr zugeben, dass sie eine schwere Zeit durchmacht und kurz davor war, in eine Depression zu verfallen. Diese harte Phase hat die Netzbekanntheit aber überwunden und meldet sich nun aus einem umso schöneren Anlass: Cita und ihr Partner David erwarten Nachwuchs.

Das teilte das Duo seinen Followern jetzt via Instagram mit. In einem professionellen Video sieht man die Turteltauben verliebt am Strand entlang gehen. Was zunächst aussieht wie ein ganz normaler Pärchenclip, entpuppt sich wenig später als Überbringer von Babynews. Denn David streichelt liebevoll den runden Bauch seiner Liebsten – dann wird auch noch der Schriftzug "Eltern in spe" eingeblendet. Zu dem Beitrag schrieb das Paar zudem: "Du bist das Beste, auf das wir uns je freuen durften."

Aber nicht nur bei den werdenden Eltern ist die Vorfreude riesig – auch die Community fiebert mit. Allen voran gratulierten auch ein paar andere Influencer und TV-Bekanntheiten zur Schwangerschaft. Liz Kaeber (29), Jennifer Lange (28) und Jessica Schröder (27) kommentierten den Beitrag – genau wie Ex-Prince Charming Alexander Schäfer (31) und Das Sommerhaus der Stars-Kandidat Benjamin Melzer. Auch Novalanalove (31), die gerade selbst ein Baby erwartet, wünschte alles Gute.

Citamaass und ihr Partner David

Influencerin Citamaass mit ihrem Partner David

Citamaass im April 2022

