Nick Jonas (29) hat allen Grund zu feiern! Im Januar überraschten der Jonas Brothers-Star und seine Frau Priyanka Chopra (39) ihre Fans mit tollen Neuigkeiten: Die beiden sind Eltern einer kleinen Tochter geworden! Wie glücklich die beiden mit ihrem Nesthäkchen sind, zeigen der Sänger und die Schauspielerin seither immer wieder total stolz im Netz. Am Sonntag durfte Nick seinen ersten Vatertag feiern – für den frischgebackenen Papa hatte sich Priyanka deshalb ein ganz besonderes Geschenk einfallen lassen!

Via Instagram teilte Priyanka am Sonntag einen niedlichen Schnappschuss auf dem man sieht, wie Nick die kleine Malti Marie liebevoll hält. Dabei fallen vor allem die weißen Treter des Vater-Tochter-Duos direkt ins Auge – denn zum Vatertag hatte Priyanka ihren Liebsten passende Sneaker im Partnerlook geschenkt. Während der 29-Jährige seine Schuhe mit der Aufschrift "MM's Dad" trug, schlüpfte Malti in ein Paar mit ihren Initialen. "Einen schönen ersten Vatertag mein Liebster. Dich mit unserem kleinen Engel zu sehen ist das Schönste für mich", schrieb sie unter dem Bild.

Auch Nick veröffentlichte den Schnappschuss und teilte sein Geschenk stolz mit seiner Community im Netz: "Danke Priyanka für die unglaublichen Vater-Tochter-Schuhe und dass du mich zu einem Papa gemacht hast."

Instagram / priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra im März 2022

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas im Urlaub

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Mama und ihrer Tochter

