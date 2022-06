Traum in Weiß: So stylish strahlt Herzogin Kate bei Termin!

Herzogin Kate (40) bewies erneut ihr Modebewusstsein! Im Rahmen des Windrush-Days war Kate mit ihrem Ehemann Prinz William (40) am vergangenen Mittwoch in London unterwegs: Am Vormittag besuchte das royale Ehepaar eine Organisation, die sich für junge Menschen und ihre Kreativität einsetzen. Danach ging es für die Royals weiter zur Waterloostation, wo das Windrush-Denkmal enthüllt wurde. Während ihrer Auftritte in der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs glänzte Kate in einem traumhaften Outfit!

Obwohl ihr Mann mit seinem dunklen Anzug überzeugte, stahl Kate ihm die Show! In einem weißen Anzug strahlte die Ehefrau des zukünftigen Thronfolgers bei zwei Auftritten in der Millionenstadt! Dazu kombinierte Kate weiße Pumps und eine kleine gleichfarbige Handtasche. Um den Look komplett zu machen, trug die 40-Jährige hängende Ohrringe und silberfarbene Ringe. Auch ihr Make-up gestaltete sie dezent.

Bereits vor wenigen Tagen begeisterte Kate mit einem Outfit ganz in Weiß! Beim traditionellen Pferderennen in Ascot trug die Frau von Prinz William ein weißes Polka-Dot-Kleid. Mit braunen Wildlederpumps und einem Blüten-besetzten Hut machte sie den Look komplett. Welches Outfit von Kate findet ihr am besten?

Getty Images Herzogin Kate im Juni 2022

Getty Images Herzogin Kate im Juni 2022

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei einem Pferderennen in Ascot

Welchen Kate-Look findet ihr schöner? 351 Stimmen 303 Der weiße Hosenanzug ist einfach der Hammer! 48 Ich finde das Kleid sehr süß!



