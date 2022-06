Urlaub in Griechenland: Lucas Cordalis erinnert an Costa (†)

Lucas Cordalis (54) schwelgt in Erinnerungen. Der Schlagerstar musste 2019 einen schweren Verlust verkraften: Sein Vater Costa Cordalis (✝75) starb nach längerer Krankheit an Organversagen. Der Musiker wurde 75 Jahre alt. Sein Sohn versuchte anschließend, das Andenken an den Künstler zu wahren. In Gedenken an seinen Vater reiste er nun mit seiner Familie nach Griechenland – doch der Heimatbesuch war ziemlich emotional für Lucas...

In einer neuen Folge von der Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" wurde die Reise der Familie dokumentiert. Gemeinsam mit seiner Frau Daniela (35), Tochter Sophia (6) und seinen Schwiegereltern ging es nach Athen. In der Metropole besuchte die Familie einen Aussichtspunkt über den Dächern der Stadt – doch dort kamen auch große Gefühle auf: "Meinen Vater vermisse ich schon arg. Der hätte uns hier ganz tolle Ecken gezeigt. Generell sein Spirit, Wahnsinn, das fehlt mir", gab Lucas zu.

Doch obwohl sein Vater seit mehreren Jahren Tod ist, fühlt sich Lucas nicht allein – im Gegenteil. "Als ich da oben saß, hatte ich nicht das Gefühl, als ob er mir fehlt, sondern als wäre er dabei", schilderte er den Moment auf dem Berg und ergänzte: "Das war sehr schön!"

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis in Athen

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Peter und Iris Klein mit Lucas und Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

ActionPress Costa und Lucas Cordalis im Oktober 2016

