Lucas Cordalis (54) wandelt auf den Spuren seines Vaters Costa (✝75). Eigentlich wollte der Ehemann von Daniela Katzenberger (35) in diesem Jahr am Dschungelcamp teilnehmen, um so wie sein Vater im Jahr 2004 den Sieg einzufahren. Doch ein positiver Coronatest machte dem Schlagersänger einen Strich durch die Rechnung. Dennoch hatte Lucas bereits die Chance, seinem Vater die Ehre zu erweisen – der Musiker schlüpfte für eine Serie in die Rolle seines Papas Costa.

Wie RTL nun bekannt gab, wird der 54-Jährige ab dem 24. Februar in der neuen Serie "Der König von Palma" neben Henning Baum (49) zu sehen sein. Für die sechsteilige Serie verwandelte sich der Sänger in seinen Vater und bekam dadurch die Möglichkeit, in dessen Fußstapfen zu treten. Auch einen Song von Costa wird der TV-Star in einer der sechs Folgen zum Besten geben.

In "Der König von Palma" wird den Zuschauern gezeigt, wie die beliebte Urlaubsinsel Mallorca zum Touristenmagnet wurde. Zudem wird in der Serie dargelegt, wie hart es hinter den Kulissen des Tourismus und dem damit verbundenen Millionengeschäft in den 90er Jahren zuging.

ActionPress Costa und Lucas Cordalis auf Mallorca

RTL / Pep Bonet Lucas Cordalis als sein Vater Costa in "Der König von Palma"

RTL / Pep Bonet Henning Baum in "Der König von Palma"

