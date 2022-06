Danni Büchner (44) zeigt mal wieder, wie stolz sie auf ihren Körper ist! Sie hat gar kein Problem damit, ihren Körper im Netz auch in knappen Klamotten zur Schau zu stellen. So ließ die Reality-Bekanntheit bereits mehrmals einen Blick auf ihre Kehrseite im Bikini zu oder betonte im heißen Body, dass sie zwar nicht perfekt, aber glücklicher über ihren gesunden Körper sei. Jetzt teilte Danni mal wieder ein Bild von ihrem Hinterteil.

Auf Instagram postete sie einen Schnappschuss vom Strand auf Mallorca. Darauf steht die TV-Auswanderin im schwarzen Bikini und mit Sonnenbrille bis zu den Knien in dem türkisblauen Wasser. Der Fokus liegt dabei deutlich auf ihrer Kehrseite – und das hat Danni auch ganz bewusst so gewählt! "Wollte mir ja eigentlich einen Skianzug anziehen, aber bei fast 40 Grad zu warm", spielte sie in der Bildunterschrift direkt auf die vermutlich aufkommenden Kommentare wegen ihrer Freizügigkeit an. An ihre Hater findet sie deshalb eine klare Nachricht: "Sorry.... Not sorry!"

Mit dem Hate hat Danni nämlich leider schon Erfahrung machen müssen. Als sie beispielsweise kürzlich Bilder von sich im Minikleid postete, musste sie viel Kritik einstecken – doch sie weiß damit umzugehen. "Wenn ihr denkt, dass ihr mich damit angreifen könnt, ist das egal. Ich ziehe weiterhin an, was ich möchte", hatte die ehemalige Dschungelcamperin klargestellt. Bei ihrem Bikinibild hat sie die Kommentare nun aber vorsichtshalber direkt ausgestellt.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Juni 2022

Instagram / https://www.instagram.com/dannibuechner/ Danni Büchner, TV-Bekanntheit

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im April 2022

