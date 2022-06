Enges Korsett: Ashley Graham begeistert Fans nach Geburt

Ashley Graham (34) haut ihre Fans völlig um! Das Model wurde im Januar Mutter von Zwillingen – seitdem stellen die beiden das Leben der Influencerin komplett auf den Kopf. Auch der Körper der Brünetten hat sich durch die Schwangerschaft verändert. Seit der Geburt ihrer Babys teilt die dreifache Mama darum überwiegend ehrliche Body-Updates und authentische Eindrücke aus ihrem Mama-Leben. Jetzt gab es von Ashley zur Abwechslung aber mal eine ultraheiße Fotostrecke!

Auf Instagram postete Ashley eine Reihe von Aufnahmen, auf denen sie in einem engen Korsett posiert. Ihr pralles Dekolleté kommt in diesem Outfit besonders gut zur Geltung. "Ich serviere euch einen Model-Mama-Moment", schrieb die Beauty zu den heißen Schnappschüssen. Die US-Amerikanerin scheint sich pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen.

Die Fans der 34-Jährigen waren völlig aus dem Häuschen und äußerten ihre Begeisterung in der Kommentarspalte. "Du bist einfach umwerfend", "Heiße Mama" oder "Was für eine wunderschöne Frau", kommentierten ihre Follower und dürften Ashley damit mit Sicherheit ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben.

Ashley Graham mit ihren Zwillingen im Juni 2022

Ashley Graham, Model

Ashley Graham, Influencerin

