Aktuell hat sie ganz schön zu kämpfen! Ashley Graham (34) ist vor einigen Monaten wieder Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Ehemann Justin Ervin konnte sie die Zwillinge Malachi und Roman auf der Welt begrüßen. Als Mutter von drei Kindern hat das Plus-Size-Model zurzeit alle Hände voll zu tun – und das tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes: Ashley ist ganz schön erschöpft vom Stillen der Zwillinge!

Via Instagram gibt die 34-Jährige einen Einblick in ihre Still-Routine mit den Twins. Seit nun ein paar Wochen stillt die Beauty ihre Söhne parallel. Doch das stellt sich als ziemlich kräftezehrend heraus. "Müde – aber immerhin sind wir hier", schreibt sie zu einem Foto von sich und ihren Babys, die gemütlich an ihrer Brust liegen.

Dass das aber gerade am Anfang nicht so leicht für Ashley war, machte sie Anfang Mai im Netz deutlich – denn an ihrer Still-Technik musste die Laufstegschönheit erst noch ein wenig feilen. "Ich habe ein paar Wochen, viele Fehlversuche und Tränen gebraucht, um beide richtig anzulegen", gab sie im Netz ehrlich preis.

Ashley Graham bei der amfAR Gala in Cannes im Mai 2022

Ashley Graham im Mai 2022

Ashley Graham, Model

