Fans finden: Brad Pitt sieht auf Cover wie eine Leiche aus

Er zählt zu den attraktivsten Männern Hollywoods. Schauspieler Brad Pitt (58) ist seit rund drei Jahrzehnten erfolgreich im Filmgeschäft und konnte auch schon viele Auszeichnungen für seine Rollen ergattern. Doch der sechsfache Vater überzeugt nicht nur mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten, der 58-Jährige gilt zudem als ziemlich stilsicher. Jetzt wurde Brad für ein Modemagazin abgelichtet – seine Fans sind aber alles andere als begeistert!

Brad ziert das Cover der neuen GQ-Ausgabe und sorgt damit für eine Menge Reaktionen. Der Schauspieler liegt auf einem Blumenbeet und wurde augenscheinlich ziemlich blass geschminkt. Auf Twitter zeigten sich viele Fans und Follower von diesem Anblick entsetzt. "Das GQ-Cover mit Brad Pitt, der wie eine Leiche aussieht, die in einem Fluss treibt, gefällt mir überhaupt nicht", schrieb ein User. "Wer hat Brad, der wie eine Leiche aussieht, auf das August-Cover der GQ gesetzt?", fragte ein weiterer Fan geschockt.

In dem Interview sprach der Ocean's Eleven-Star im Übrigen über eine schwierige Phase in seinem Leben. Nach der Trennung von Angelina Jolie (47) habe er es geschafft, seine Sucht zu besiegen und nahm anderthalb Jahre lang an Treffen der Anonymen Alkoholiker teil: "Ich hatte hier eine wirklich coole Männergruppe, die sehr privat und auserwählt war, also war es sicher."

Getty Images Brad Pitt mit einem Screen Actors Guild Award

Getty Images Brad Pitt beim Film Festival in Venedig

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, 2015

