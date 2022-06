Fans vermuten Comeback: Kim Kardashian trägt Kanyes Cap!

Nähern sich Kim Kardashian (41) und Kanye West (45) wieder an? Anfang 2021 trennten sich die Reality-TV-Ikone und der Rapper nach acht Jahren Ehe. Inzwischen ist die Influencerin mit Pete Davidson (28) liiert. Die neue Beziehung mit dem Comedian sorgt immer wieder für Spannungen zwischen ihr und ihrem Ex. Doch für ihre vier gemeinsamen Kinder halten die beiden immer noch zusammen. Jetzt spekulieren die Fans sogar wieder über ein mögliches Comeback, denn: Kim wurde mit Kanyes Cap gesichtet!

Auf neuen Bildern ist die 41-Jährige beim Verlassen ihres Hotels in New York City zu sehen. Dabei stach vor allem eines ihrer Accessoires ins Auge: Kim trug ein Cap, mit dem erst vor wenigen Tagen auch Kanye bei einem Basketballspiel seines Sohnes Saint (6) fotografiert wurde. Für ihre Fans ist das ein klares Zeichen. "Unabhängig davon, ob es tatsächlich sein Hut ist oder nicht, war das definitiv ein strategischer Schachzug", schrieb ein User auf Reddit und erhielt dafür reichlich Zuspruch. "Kimye ist immer noch am Leben", ist sich ein anderer sicher.

Ob Kimye-Fans tatsächlich hoffen dürfen? Immerhin wirkt Kim inzwischen total happy mit ihrem Pete. Erst vor wenigen Wochen postete sie süße Turtelbilder mit ihm im Netz. Außerdem verriet ein Insider gegenüber People: "Kim ist Hals über Kopf verliebt. Sie kann nicht genug von Pete bekommen."

Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Kim Kardashian mit Psalm und Saint in New York im Juni 2022

Pete Davidson und Kim Kardashian im Juni 2022

