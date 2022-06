Neuer Prince Charming: Die Ex-Kandidaten sind begeistert!

Die vierte Staffel der beliebten Kuppelshow Prince Charming steht bereits in den Startlöchern! Heute wurde endlich der neue Prinz bekannt gegeben: Fabian Fuchs wird auf der griechischen Insel Rhodos als nächstes die Krawatten verteilen. Der Hottie aus Berlin sucht im Rahmen des RTL+-Formats nach einem humorvollen und abenteuerlustigen Mann. Aber wie kommt Fabian denn bei den ehemaligen "Prince Charming"-Boys an?

Schon kurz nach der Bekanntgabe des neuen Prinzen meldeten sich zahlreiche ehemalige "Prince Charming"-Gesichter in der Kommentarspalte auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats zu Wort. "Ich war wohl in der falschen Staffel", schwärmte beispielsweise Arne Szalay, der in Season zwei um Alex Schäfers (31) Gunst buhlte. Und auch der ehemalige Prinz Alex selbst hinterließ einige Worte: "Ich kann es nicht abwarten! Willkommen in der Familie, mein Lieber!"

Aber damit nicht genug! "Ich bin sehr gespannt", freute sich der Ex-Kandidat Daniel Meurer (34). "Juhu, die vierte Staffel wird ein Fest", fügte der ehemalige Teilnehmer Jan Maik Baumann hinzu. Und auch der "Prince Charming"-Star und Ex-Dschungelcamper Manuel Flickinger (34) ist total happy mit der Auswahl des Prinzen: "Herzlich willkommen in der Charming-Familie, lieber Fabian."

Instagram / arneszalay Arne Szalay, "Prince Charming"-Teilnehmer

RTL Prince Charming Fabian Fuchs

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger an seinem Arbeitsplatz

