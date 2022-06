Sah Gina Alicia eine Zukunft mit "Ex on the Beach"-Teezy?

Bei Ex on the Beach fliegen die Fetzen. In der aktuellen Staffel mussten bereits die ersten Bewohner die Villa verlassen. Die Entscheidung lag zuletzt bei Teezy: Der Reality-TV-Teilnehmer konnte zwischen seiner Ex Lejla und seiner neuen Flamme Gina Alicia wählen. Schlussendlich warf der Casanova Zweitere raus, die darauf ziemlich extrem reagierte. Nun erklärte sie ihren emotionalen Zusammenbruch: Gina hätte sich in Zukunft mehr mit dem Düsseldorfer vorstellen können!

Im Interview mit Promiflash sprach die einstige Temptation Island-Verführerin über alles, was hätte sein können. "Zwischen uns hätte sich definitiv noch mehr entwickeln können, denn ich war dabei, mich ihm zu öffnen und hätte deshalb auch mehr zugelassen mit der Zeit", verriet Gina. Ihr Interesse sei aufrichtig gewesen, betonte sie weiter.

Der Rauswurf durch ihren Angebeteten kam für sie zudem sehr überraschend. "Ich hätte persönlich nicht damit gerechnet, dass er sich gegen mich entscheidet. Seine Ansprache, dass er mich will und ich seine Frau bin, war ja nur ein Tag vorher", erklärte die Beauty. Auch wenn sie gesagt habe, dass sie sich distanzieren wolle, sei das Thema damit lange noch nicht durch gewesen. "Was bei 'Ex on the Beach' an einem Tag passiert, ist doppelt so viel, wie es im normalen Leben in einer oder zwei Wochen geschieht. Da hätte sich in kürzester Zeit wieder alles ändern können."

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / kingmorteezy Teezy, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia, "Temptation Island"-Verführerin

