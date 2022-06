Gesangstalent: Sarah Conners Tochter performt auf der Bühne

Alle sind begeistert. Aus Sarah Connor (42) und Marc Terenzis (43) damaliger Ehe entsprangen zwei Kinder – Tyler (18) und Summer Terenzi. Dass die beiden das Gesangstalent ihrer Eltern geerbt haben, präsentierten sie vergangenes Jahr in einem gemeinsam veröffentlichten Videoclip. Zu Summers 16. Geburtstag hat sie nun die Erlaubnis von ihrer Mama erhalten, sich in der Öffentlichkeit unzensiert zu zeigen und das wurde auch gleich ausgenutzt: Summer erklomm an ihrem gestrigen Geburtstag die große Bühne und sang auf Sarahs Konzert.

Auf Summers Instagram-Account veröffentlichte sie mehrere Bilder und ein Video von ihrem musikalischen Auftritt vor einem riesigen Publikum in Leipzig. In einer schwarzen Lederhose und einem langen schwarzen T-Shirt gekleidet, performte sie lässig auf der Bühne den Song "Chaotic" von Tate McRae. Dabei brachte sie die Zuschauer mit ihrer engelsgleichen Stimme zum Jubeln. Den Post kommentierte die 16-Jährige mit den Worten: "Heute Nacht war unglaublich, vielen Dank an alle, die dabei waren."

Ihre Follower sind von der Gesangseinlage total aus dem Häuschen! So finden sich in der Kommentarzeile unzählige positive Rückmeldungen. "Wow. Du hast eine ganz tolle Stimme mit Wiedererkennungswert und es ist sehr mutig, direkt vor so vielen zu singen. Das hast du aber großartig gemacht", lautet beispielsweise das Feedback eines Fans. Einige andere bekunden ihren Wunsch, künftig mehr von Summer zu hören.

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und ihre Tochter Summer Antonia Soraya Terenzi im Juni 2020

Instagram / marc_terenzi Summer, Tyler und ihr Vater Marc Terenzi 2022

Instagram / sarahconnor Summer Terenzi und ihre Mama Sara Connor bei den Konzertvorbereitungen

