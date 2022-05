Eine Ehe bedeutet auch Arbeit. Jessica Biel (40) und Justin Timberlake (41) sind seit 15 Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Trotzdem scheinen die beiden immer noch so verliebt wie am ersten Tag zu sein. Kürzlich feierte das Pärchen sogar zehnjähriges Hochzeitsjubiläum. Die Schauspielerin konnte selbst nicht glauben, dass sie bereits seit so langer Zeit an der Seite von Justin durchs Leben geht. Jetzt hat Jessica das Geheimnis für ihre erfolgreiche Ehe gelüftet.

In einem Interview mit ET verriet die 40-Jährige das Erfolgsrezept einer guten Beziehung. "In diesem Moment muss ich Justin für diese eine Sache loben, die er immer zu mir sagt: 'Wir sind vielleicht verheiratet, aber wir müssen uns weiter verabreden', und das ist so wahr", erklärte sie und fuhr fort: "Man muss sich einfach weiterhin Zeit füreinander nehmen und sich gegenseitig zur Priorität machen. Und die Dinge tun, die man zusammen liebt." Auch wenn das nicht immer einfach sei, wären es genau diese Momente, die auch all die harten Zeiten erträglich machen würden, erläuterte Jessica.

Und das setzen die beiden bei der Premiere der neuen True-Crime-Serie "Candy" bei einem ihrer seltenen Pärchen-Auftritte auch direkt um. Date-Abende seien der Schlüssel zum Erfolg oder einfach jeder Abend, an dem das Paar überhaupt das Haus verlasse, scherzte Jessica.

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel, Mai 2009

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel, Mai 2012

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel, Schauspieler

