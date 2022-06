Neuer Look: Simone Mecky-Ballack färbt sich die Haare blond

Simone Mecky-Ballack (46) sehnte sich wohl nach einer kleinen Veränderung. Im vergangenen Jahr musste die Beauty einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Im August verstarb ihr Sohn Emilio (✝18) bei einem tragischen Unfall. Im Netz zeigt sich die Mama mittlerweile jedoch schon wieder lächelnd und gibt immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Jetzt überraschte die Ex-Frau von Michael Ballack (45) ihre Fans mit einer ganz neuen Frisur: Simone trägt ihre Haare jetzt nämlich blond.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die in Kaiserslautern geborene Beauty nun einen Schnappschuss, der sie kurz nach ihrem Friseurbesuch zeigt. Lässig posiert sie in einem pink-weiß gemusterten Kleid und scheint sich sichtlich wohlzufühlen. "Man sagt ja Blondinen haben mehr Spaß! Das probiere ich jetzt mal aus", schrieb Simone humorvoll in ihrem Beitrag. Offensichtlich konnte sich die 46-Jährige bei ihrem kleinen Verwöhnprogramm im Herzen Münchens auch ausgiebig entspannen, während ihr Coiffeur ihr die Haare schön machte, denn sie fuhr fort: "Haare perfekt, Stimmung top. War wie ein Kurzurlaub".

In den Kommentaren unter der Aufnahme brachten anschließend viele Follower ihre Begeisterung über die neue Haarfarbe zum Ausdruck. So schrieb Jack Whites (46) Ehefrau Rafaella Nussbaum beispielsweise, dass Simone das Blond unglaublich gut stehen würde. Auch Jürgen Milski (58) und Daniela Katzenberger (35) schienen Gefallen an der Typveränderung der dreifachen Mama gefunden zu haben, denn die beiden TV-Stars likten den Post kurzerhand.

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack, Exfrau von Michael Ballack

Anzeige

ActionPress Simone Mecky-Ballack im September 2020

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de