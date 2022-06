"Thor"-Premiere: So stylish ging es auf dem roten Teppich zu

Sie brachten den Red Carpet zum Strahlen! Am Donnerstag versammelten sich zahlreiche Stars in Los Angeles, um gemeinsam die Premiere des neuen Films Thor: Love And Thunder zu feiern, welcher ab dem 6. Juli im Kino zu sehen ist. Für den Gang über den roten Teppich, warfen sich die Promis ganz schön in Schale. Doch welcher Star trug das schönste Outfit des Abends?

In ihrem kurzen, champagnerfarbenen Glitzerkleid zog vor allem Natalie Portman (41) alle Blicke auf sich. Zu ihrem funkelnden Dress kombinierte die Schauspielerin ein Paar schlichte Creolen. Aber auch Elsa Pataky (45) machte in dem Blitzlichtgewitter eine gute Figur. Die Ehefrau von Hauptdarsteller Chris Hemsworth (38) bezauberte in einer bodenlangen weißen Robe. Das tiefe Dekolleté sowie der Beinschlitz sorgten für einen Hingucker. Tessa Thompson (38) hingegen setzte bei der Wahl ihres Outfits auf metallische Töne. In einem futuristisch angehauchten Kleid mit Cut-out stellte sich die Schauspielerin den Fotografen.

Doch nicht nur die Frauen konnten mit ihrem Look auf dem Red Carpet überzeugen. Auch die Männer bewiesen, dass sie ein Händchen in Sachen Mode haben: Taika Waititi posierte in einem gestreiften Anzug auf dem Teppich, welchen er mit einer bunten Perlenkette kombinierte. Chris Hemsworth entschied sich für Farbe und zeigte sich lässig in einem dunkelblauen Anzug mit einem leicht aufgeknöpften Hemd darunter. Chris Pratt (43) begeisterte in einem schlichten schwarzen Ensemble.

Getty Images Natalie Portman bei der Premiere von "Thor"

Getty Images Elsa Pataky bei der Premiere von "Thor"

Getty Images Tessa Thompson bei der Premiere von "Thor"

Getty Images Taika Waititi bei der Premiere von "Thor"

Getty Images Chris Hemsworth bei der Premiere von "Thor"

Getty Images Chris Pratt bei der Premiere von "Thor"

