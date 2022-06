Bei Hochzeit: Britney Spears schwärmt von Kuss mit Madonna

Britney Spears (40) schwelgt in Erinnerung an ihre traumhafte Hochzeit! Die US-amerikanische Popsängerin hat Anfang Juni im Beisein von zahlreichen Freunden und Stars ihren Liebsten Sam Asghari (28) geheiratet – doch während der romantischen Feier küsste sie nicht nur ihren Bräutigam: Die "Gimme More"-Interpretin tauschte bei der Party auch Zärtlichkeiten mit ihrer Freundin Madonna (63) aus. Jetzt schwärmte Britney von diesem besonderen Moment!

Via Instagram teilte die "Toxic"-Sängerin einen Schnappschuss, auf dem sie die 63-Jährige auf den Mund küsst. "Hier küsse ich die unvergleichliche Madonna", betonte Britney zu dem Foto und schwärmte daraufhin in den höchsten Tönen: "Ich wusste gar nicht, dass Madonna fast so viele Nummer-Eins-Singles hat wie die Beatles. Ich fühle mich so geehrt, dass sie zu meiner Hochzeit kam."

Dabei war es gar nicht der erste Kuss, den Britney und Madonna austauschten! Die beiden Musikerinnen haben nämlich bereits vor einigen Jahren mit einer Zärtlichkeit für Aufsehen gesorgt: Die Pop-Ikonen haben sich bei den MTV Video Music Awards 2003 geküsst – und zwar vor einem riesengroßen Publikum mitten auf der Bühne.

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Madonna bei den MTV Video Music Awards 2003

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de