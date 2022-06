GNTM-Siegerin Lou-Anne verrät: Sie ist frisch verliebt!

Lou-Anne Gleissenebner-Teskey (19) schwebt derzeit auf Wolke sieben! Für die hübsche Blondine erfüllte sich vor wenigen Wochen ein großer Traum: Im Finale von Germany's next Topmodel wurde die Österreicherin von Heidi Klum (49) zur Siegerin gekürt. Seitdem erobert die Beauty die Modewelt im Sturm. Ganz nebenbei wurde aber auch ihr Herz erobert – denn wie Lou-Anne jetzt enthüllte, ist sie frisch verknallt!

Gegenüber Bunte plauderte die Laufstegschönheit jetzt aus dem Nähkästchen. So habe sie den neuen Mann in ihrem Leben im Frühjahr in Düsseldorf kennengelernt – in einer festen Beziehung seien die beiden aktuell noch nicht. Dennoch erklärte sie: "Ich bin guter Dinge, aber mal sehen. Hoffnung wäre, dass es mit ihm klappt!" Anfänglich habe Lou-Anne ihren Liebsten für einen Playboy gehalten, diese Vermutung habe sich aber nicht bestätigt.

In der Öffentlichkeit will Lou-Anne ihren neuen Lover aber noch nicht präsentieren. Deswegen erschien die Blondine zuletzt auch alleine bei den Green Awards in Berlin. Bei der Preisverleihung strahlte sie in einem aufwendigen Kleid für die Fotografen.

Instagram / lou.gntm22.official/ Lou-Anne in Los Angeles 2022

Franziska Krug/Getty Images for Ernsting's family Lou-Anne bei der Ernsting's family Fashion Show, 2022

AEDT/ Achtion Press Lou-Anne Gleissenebner-Teskey bei den Green Awards 2022

