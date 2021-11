Millie Mackintosh (32) hat einen großen Grund zur Freude! Im Juni hatte die Hochzeits-Planerin von Herzogin Meghan (40) bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Hugo Taylor ihr zweites Kind erwartet. Kurze Zeit später machte sie dann auch dessen Geschlecht öffentlich: Nach der Geburt ihrer ersten Tochter im Jahr 2020 dürfen sie sich über ein zweites Mädchen freuen. Und jetzt war es endlich so weit: Millie ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

Das gab die 32-Jährige nun via Instagram bekannt. Sie veröffentlichte ein Foto von sich aus dem Krankenhausbett, wie sie ihren Nachwuchs liebevoll im Arm hält. Ihr Liebster lächelt die Kleine an. "Willkommen auf der Welt Aurelia Violet Taylor", verkündete Millie in der Bildunterschrift und gab damit auch gleich den Namen ihrer Tochter bekannt.

Aurelia sei wohlbehalten auf die Welt gekommen. "Unsere Herzen platzen voller Liebe", schwärmte Millie. Sie wolle sich nun voll und ganz auf ihren Nachwuchs konzentrieren und sich deshalb erst einmal von Social Media zurückziehen.

