In Paris: Hier halten Bibi Claßen und Timothy Händchen!

Bibi Claßen (29) und Timothy Hill sind offenbar nach wie vor total verknallt! Die YouTuberin sorgte vor wenigen Monaten mit ihrem Ehe-Aus für Schlagzeilen: Nachdem Fotos von ihr aufgetaucht waren, auf denen sie mit Timothy knutscht, gaben sie und ihr Noch-Ehemann Julian Claßen (29) ihre Trennung bekannt. Seitdem tauchen immer wieder Aufnahmen von der Blondine und ihrem Neuen auf, auf denen sie ungeniert turteln. So auch jetzt: Bibi und Timothy lassen ihren Gefühlen in Paris freien Lauf!

Eine aufmerksame Promiflash-Leserin sichtete die beiden Turteltauben in Paris. Auf den Aufnahmen schlendern Bibi und Timothy Hand in Hand durch die Stadt der Liebe – die Influencerin schmiegt sich dabei an den Muskelmann. Sogar outfittechnisch scheinen die zwei sich ein wenig aufeinander abgestimmt zu haben: Während Bibi eine rosafarbene Hose trägt, hat ihre Begleitung ein pinkes T-Shirt an.

Auch Julian scheint sein Datingleben komplett auszukosten. In letzter Zeit wurde der Blondschopf immer wieder mit einer brünetten Schönheit gesichtet, bei der es sich um die Bloggerin Tanja Makarić handeln könnte. Erst vor wenigen Tagen wurden Julian und die Dame von einem Promiflash-Insider in Köln gesichtet, sie sollen sehr vertraut gewirkt haben.

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2015

TikTok / randombullsh Bibi Claßen und Timothy Hill (l.)

Sonstige Julian Claßen mit einer Frau in Köln

