Nach Geburt: Alexandra Burke will nur zehn Wochen Auszeit

Alexandra Burke (33) will nach der Entbindung offenbar keine Zeit verlieren. Vergangenes Jahr überraschte die Sängerin ihre Fans mit der Neuigkeit, dass ihr Freund Darren Randolph und sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem präsentiert die werdende Mama ihren stetig wachsenden Babybauch auch immer wieder stolz im Netz. Doch wie sehen die Pläne der Musikproduzentin eigentlich nach der Geburt ihres Kindes aus? Alexandra verriet, dass sie schon zehn Wochen nach der Entbindung wieder arbeiten gehen will.

In einem Interview mit The Sun verriet die Sängerin nun, dass sie nur wenige Wochen nach der Geburt ihres Kindes wieder auf der Bühne stehen wolle. Schon im September wolle sie wieder zurück zu ihrem Arbeitsalltag kehren. "Ich weiß, dass zwei Monate Mutterschaftsurlaub nicht viel zu sein scheinen, aber ich denke, dass es das Richtige für mich ist", versicherte die ehemalige X-Factor-Gewinnerin. Ihr Baby würde für Alexandra natürlich nichtsdestotrotz immer an erster Stelle stehen.

"Ich liebe, was ich tue. Ich liebe das Singen. Ich bin zuversichtlich, dass ich das alles schaffen kann", fuhr die 33-Jährige fort. Sie kenne auch Mütter, die sich ein Jahr Auszeit gegönnt hätten, doch das sei schlichtweg nichts für sie. "Allerdings ist das Baby noch nicht da, also kann ich meine Meinung auch noch ändern", scherzte die "Broken Heels"-Interpretin im Anschluss.

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke und Darren Randolph im Juni 2022

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke, Sängerin

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke und Darren Randolph

