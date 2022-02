Alexandra Burke (33) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Anfang des Monats hatte die Britin überraschend verkündet, dass sie und ihr Liebster Darren Randolph zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem hält die X Factor-Gewinnerin ihre Abonnenten auch immer über die Entwicklung ihres Kindes auf dem Laufenden. Auch dass ihr Baby im Juni 2022 zur Welt kommen soll, hat die Beauty bereits verraten. Ihren kugelrunden Babybauch präsentierte Alexandra nun stolz auf einigen neuen Schnappschüssen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Sängerin nun eine Reihe von Bildern, die sie in Unterwäsche zeigen. Überglücklich posierte Alexandra für die Kamera, während sie ihre runde Körpermitte streichelte. "Ich habe etwas gegessen und bin explodiert", scherzte die "Broken Heels"-Interpretin. Auch einen Smiley verwendete sie in ihrem Post. Offenbar können es die werdenden Eltern auch kaum noch erwarten, ihr Kind endlich in den Armen zu halten. Auf einem der Fotos beugt sich Darren nämlich zu seiner Freundin herunter und küsst liebevoll ihren Bauch.

In den Kommentaren zeigten sich im Anschluss viele Follower begeistert von den neuen Babybauch-Pics. So schrieb eine Vielzahl an Usern, dass die 33-Jährige wirklich umwerfend aussehe und nur so von innen heraus strahle. Auch Ant Middleton scheinen die Aufnahmen gefallen zu haben, denn die Fernsehpersönlichkeit schrieb ein schlichtes "Wundervoll!" unter den Beitrag.

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke und Darren Randolph im Februar 2022

Instagram / alexandraburke Darren Randolph und Alexandra Burke

Instagram / _darrenrandolph Alexandra Burke und Darren Randolph im Februar 2022

