Nach Geburt: Tammy Hembrow gibt Einblicke in Familienleben

Tammy Hembrow (28) scheint die Zeit mit ihren drei Kindern in vollen Zügen zu genießen. Vergangene Woche durfte die Australierin endlich ihre kleine Tochter Posy in den Armen halten. Für die Influencerin ist es der erste gemeinsame Nachwuchs mit ihrem Verlobten Matt Poole. Seitdem erfreut sie ihre Community auch immer wieder mit zuckersüßen Aufnahmen des Säuglings. Vor wenigen Tagen präsentierte das Fitness-Model stolz seinen After-Baby-Body. Nun ließ Tammy ihre Fans ein weiteres Mal an ihrem Familienleben teilhaben.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 28-Jährige nun gleich zwei niedliche Aufnahmen ihrer Kinder. Während die kleine Posy im ersten Clip seelenruhig auf Mamas Bauch schläft, verdeutlicht Tammy mit dem darauffolgenden Foto, wie gut sich die Geschwister schon jetzt miteinander verstehen. Zu einem Schnappschuss von Wolf und Posy schrieb die Blondine entzückt: "Großer Bruder." Augenscheinlich fühlt sich der Sechsjährige in der Rolle als ältestes Geschwisterkind jetzt schon pudelwohl, denn während er fernzusehen schien, hatte er liebevoll einen Arm um das jüngste Familienmitglied gelegt.

Erst vor wenigen Tagen hatte Tammy ihren rund 15,1 Millionen Abonnenten verdeutlicht, wie anstrengend, aber auch schön die erste Zeit mit ihrem Baby gewesen sei. Zu einem Foto, auf dem sie Posy auf dem Arm hält, schrieb sie: "Ich bekomme kaum Schlaf, aber das stört mich nicht im Geringsten."

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrows Sohn Wolf und seine Schwester Posy im Juni 2022

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow und ihre Tochter Posy

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de