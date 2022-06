Stylish: Prinzessin Beatrice rockt coolen Look beim Festival

Prinzessin Beatrice (33) weiß sich zu jedem Anlass perfekt zu stylen! Beispielsweise warf sich die Tochter von Prinz Andrew (62) beim royalen Pferderennen in Ascot ordentlich in Schale. An einem Tag ließ sie sich sogar von Herzogin Kate (40) inspirieren und bezauberte in einem niedlichen Punkte-Kleid. Doch Beatrice' Garderobe gibt auch lässige Looks her – wie sie nun auf dem Glastonbury Festival bewies!

Für die musikalische Veranstaltung gab die 33-Jährige nämlich die coole Prinzessin. In einem längeren khakifarbenen Leinenkleid mit einem breiten Gürtel schlenderte sie zusammen mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi (38) über das Gelände. Eine dunkle Sonnenbrille, eine schwarze Tasche sowie weiße Sneaker rundeten Beatrice' stylishen Look ab. Ihr Gatte hielt es mit einem weißen Shirt sowie schwarzer Jacke und Hose outfittechnisch eher schlicht.

Ihre modische Wandelbarkeit bewies die Schwester von Prinzessin Eugenie (32) in der Vergangenheit schon öfter. Bei den Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum der Queen (96) glänzte die Mutter einer Tochter in einem wunderschönen blauen Mantel, welcher vorne mit Perlen besetzt war. Dazu trug Beatrice einen farblich passenden Fascinator und silberne Ohrringe.

Backgrid / ActionPress Prinzessin Beatrice im Juni 2022

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi

Getty Images Prinzessin Beatrice im Juni 2022

