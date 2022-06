Bei Firmenjubiläum: Neu-Mama Helene Fischer gibt ein Konzert

Die Angestellten dürften sich riesig gefreut haben. Sängerin Helene Fischer (37) war im vergangenen Jahr mit ihrem ersten Kind schwanger. Rund um die Weihnachtszeit soll das Töchterchen von ihr und Thomas Seitel schließlich das Licht der Welt erblickt haben. Doch bereits drei Monate später hatte die frisch gebackene Mama ihren ersten Auftritt nach der Geburt auf dem SnowpenAir in der Schweiz. Und jetzt folgte der Zweite, welcher in einem etwas anderen Rahmen stattfand als üblich: Auf einer privaten Firmenfeier performte Helene Fischer nun auf der Bühne.

Der Auftritt erfolgte laut Bild zum 75. Firmenjubiläum des Schrauben-Handelsunternehmens Würth. Obwohl die erfolgreiche Schlagersängerin sonst riesengroße Arenen füllt, machte Helene hierbei eine Ausnahme. Über das Privatkonzert dürften sich die Angestellten also riesig gefreut haben. Der milliardenschwere Gründer Reinhold Würth habe sie bereits 2020 buchen wollen, musste die Feier jedoch aufgrund der angespannten Gesundheitslage absagen.

Ob Helenes Karriere bald wieder richtig in Schwung kommt? "Ich kann mir ein Leben ohne Musik, Bühne und Verbindung zum Publikum nicht vorstellen", betonte sie vergangenen November. Die Chancen stehen also relativ gut, auch wenn nicht sicher ist für wie lange: "Ich glaube trotzdem, dass ich den Moment nicht verpassen werde, in dem ich sage: 'Jetzt reicht es langsam.'"

