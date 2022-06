Ganz ohne Glamour: Herzogin Kate macht Militärübungen mit

Herzogin Kate (40) kann einfach alles tragen! Die Frau von Prinz William (40) wird von den Royal-Fans schon jetzt als Stilikone verehrt: Mit ihren klassischen, zeitlosen Outfits begeistert sie bei jedem Event aufs Neue. Dabei bewies die Herzogin aber auch schon, dass sie auch in lässiger Garderobe eine super Figur macht: So spielte sie zum Beispiel in Sportklamotten mit dem englischen Rugby-Team. Kate tauschte ihre eleganten Roben auch schon gegen Militäruniform!

Auf Instagram teilten die Cambridges jetzt nämlich eine Reihe Bilder von ihrem Besuch beim britischen Militär im November letzten Jahres. Darauf ist Kate in einer Militärjacke und mit klobigen Ohrenschützern oder einem Helm zu sehen, während sie Maschinen untersucht und an militärischen Trainingsübungen teilnimmt. Unter dem Beitrag dankte sie zum Anlass des Tages der Streitkräfte allen Soldaten, die täglich ihr Leben für die Sicherheit anderer riskieren würden.

Die Fans unter dem Post waren hellauf begeistert vom unglamourösen Look der dreifachen Mutter und sparten nicht mit Komplimenten. "So umwerfend. Danke, dass du einfach du selbst bist", kommentierte beispielsweise ein User verzückt. "Sie sieht sogar mit einem Panzerhelm umwerfend aus!", ergänzte ein anderer.

Getty Images Herzogin Kate im Juni 2022

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2022 in Wales

Getty Images Herzogin Kate in Ascot

