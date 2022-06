Komplett nackt: Alec Baldwins Tochter Ireland teilt Bade-Pic

Ireland Baldwin (26) lässt tief blicken! Schon seit einiger Zeit bringt die Tochter von Schauspieler Alec Baldwin (64) ihre Follower immer wieder um den Verstand – denn auf Social Media teilt die gebürtige Kalifornierin regelmäßig heiße Schnappschüsse von sich, auf denen sie ihren Körper in Szene setzt. Mit ihren freizügigen Pics setzt sich das Model gerne für mehr Body Positivity im Netz ein. Nun sorgte sie erneut für Aufsehen. Denn auf ihrem neuesten Post rekelt sich Ireland komplett nackt in der Badewanne!

Via Instagram teilte Ireland am Freitag eine Bilderreihe auf ihrem Profil, auf der sie splitterfasernackt in der Badewanne posiert. Mit einem kühlen Drink auf dem Rand der Wanne schaute sie supersexy in die Kamera und präsentierte ihren Followern dabei ihr üppiges Dekolleté. Auf dem zweiten Schnappschuss sieht man die 26-Jährige, wie sie in der Badewanne abtaucht und ihre Beine lasziv in die Luft streckt. "Frauen sind Kunstwerke", schrieb sie unter ihrem Beitrag.

Ebenso offen, wie über ihren Körper sprach Ireland zuletzt auch über ihren einstigen Drogenmissbrauch. "Ich war völlig am Ende und habe mich mit Xanax und Alkohol selbst betäubt", beichtete sie in einer Episode des "Red Table Talks" mit Willow Smith (21). Inzwischen habe sie diesen dunklen Abschnitt ihres Lebens jedoch zurückgelassen.

Anzeige

Instagram / irelandbasingerbaldwin Ireland Baldwin, Tochter von Alec Baldwin

Anzeige

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin im Mai 2022

Anzeige

Instagram / irelandbasingerbaldwin Ireland Baldwin im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de