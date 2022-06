Nach ihrem Liebes-Aus: So stylish ist Lori Harvey unterwegs

Lori Harvey (25) scheint es schon besser zu gehen! Anfang 2021 machten das Model und der US-amerikanische Schauspieler Michael B. Jordan (35) ihre Beziehung öffentlich. Noch im März 2022 feierten die beiden ihr Red-Carpet-Debüt – doch nun ist alles vorbei. Nachdem bereits Spekulationen über ihre Trennung laut wurden, bestätigte Loris Vater das Liebes-Aus seiner Tochter. Bei einem Solo-Spaziergang zeigte sich Lori nun in einem total stylishen Outfit!

Auf neuen Paparazzibildern, die Mail Online vorliegen, sieht man Lori, wie sie bei einem gemütlichen Samstagsspaziergang durch Los Angeles schlenderte. Dabei präsentierte die 25-Jährige vor allem, wie topfit sie ist – denn in ihrer weiten Cargohose in Tarnmuster und ihrem weißen bauchfreien Top setzte die Unternehmerin ihren straffen Body perfekt in Szene.

Wie ein Insider gegenüber People berichtete, soll jedoch kein böses Blut zwischen dem einstigen Liebespaar fließen – im Gegenteil. "Michael und Lori sind beide untröstlich. Sie lieben sich immer noch", erklärte der Promi-Experte und fügte hinzu, dass vor allem Michael inzwischen dazu bereit gewesen wäre, sich langfristig zu binden. Was der Trennungsgrund war, ist nicht bekannt.

Getty Images Michael B. Jordan und Lori Harvey im März 2022

Instagram / loriharvey Lori Harvey im April 2021

Instagram / michaelbjordan Michael B. Jordan und Lori Harvey im Juli 2021

