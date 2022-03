Endlich teilen sie ihr Liebesglück mit der ganzen Welt! Nach monatelangen Spekulationen bestätigte Michael B. Jordan (35) im Januar 2021, dass er mit dem Model Lori Harvey (25) zusammen ist. Seit ihrem Liebes-Outing zeigen der Schauspieler und seine Freundin immer wieder mit süßen Paar-Pics im Netz, wie verliebt sie ineinander sind. Nun stand für Michael und Lori aber eine ganz besondere Premiere an: Die beiden gaben ihr Red-Carpet-Debüt!

Bei der Vanity-Fair-Oscar-Party in Bevely Hills strahlten die Turteltauben regelrecht um die Wette. Während der Black Panther-Star in einem schwarzen Metallic-Anzug zu der Veranstaltung erschien, setzte Lori auf ein durchsichtiges, cremefarbenes Kleid mit Glitzerelementen. Auf dem roten Teppich posierten Michael und seine Liebste total cool – und wirkten dabei sehr vertraut miteinander.

Erst vor wenigen Wochen hatte die 25-Jährige am Geburtstag ihres Partners einmal mehr bewiesen, wie glücklich sie mit ihm ist. Zu seinem Ehrentag richtete sie ein paar herzergreifende Zeilen an Michael auf Instagram. "Herzlichen Glückwunsch an mein großes Baby! Ich kann es kaum abwarten zu sehen, welch großartige Dinge dieses Jahr für dich bereit hält, mein Liebster", schwärmte Lori.

Instagram / michaelbjordan Michael B. Jordan und Lori Harvey im Januar 2022

Getty Images Michael B. Jordan und Lori Harvey im März 2022

Instagram / loriharvey Lori Harvey und Michael B. Jordan

