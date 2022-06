Sie hat es gleich doppelt: Dieses Kleid liebt Herzogin Kate!

Auch eine royale Dame hat ihre Lieblingskostüme! Herzogin Kate (40) galt schon vor ihrer Heirat mit Prinz William (40) als echte Stilikone – egal, was sie trug, es wurde zum Trend. Millionen von Frauen stylen ihre zauberhaften Looks bis heute nach. Bei einem Besuch in einem Hospiz verzückte die Dreifachmutter nicht nur mit ihrem Charme, sondern auch mit ihrem Kleid. Wohl ihr Liebling im Schrank – Kate hat nämlich gleich zwei davon!

In einem Hospiz strahlte die 40-Jährige und zauberte auch den Kindern dort beim Malen ein Lächeln auf die Lippen. Für den Anlass hielt Kate es outfittechnisch eher schlicht – und schlüpfte in ein hellblaues gemustertes Sommerkleid aus Chiffon. Passend dazu trug die royale Beauty beigefarbene Pumps mit Keilabsatz und dezenten Schmuck.

Den eher simplen Look favorisiert Kate im Übrigen auch im privaten Rahmen. Beispielsweise trug sie das luftige Kleidchen 2019 in einer anderen Ausführung. Bei einem entspannten Ausflug mit ihren Sprösslingen Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Nesthäkchen Prinz Louis (4) warf sie sich die Robe aus Chiffon in einem wunderschönen Rot über. Damals machten eine Sonnenbrille und beigefarbene Ballerinas das Outfit der Duchess komplett.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Juni 2022

Anzeige

James Whatling / MEGA Herzogin Kate, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de